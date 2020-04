Hokejska liga NHL se bo pri naboru novincev zgledovala pri NFL

Severnoameriška hokejska liga NHL se bo pri letošnjem naboru novincev za naslednjo sezono zgledovala po tistem, ki so ga 23., 24. in 25. aprila pripravili v ameriškem nogometu NFL in je zaradi pandemije novega koronavirusa potekal videokonferenčno ter so ga v prenosu predvajali na televizijskih postajah.