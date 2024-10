Jeseničani proti Rittnu za napredovanje in pot na Slovaško

Potem ko so lani slovenske barve v celinskem pokalu branili Celjani, so se tokrat v tekmovanje po dobrem letu vranili člani Jesenic. Drugi krog celinskega pokala igrajo v Rittnu, kjer se v skupini C merijo z dvema predstavnikoma iz alpske druščine (Ritten in Sisak) in ukrajinskim Sokol Kijev.

Prvi dve nalogi so železarji opravili z rezultatsko odliko. Po KHL Sisak so premagali tudi Sokol. To je uspelo tudi gostitelju Rittnu, kar pomeni, da se bosta italijansko in slovensko moštvo danes med seboj pomerila za prvo mesto in napredovanje v tretji krog tekmovanja.

V tem bo nastopil zmagovalec večernega obračuna, ki se bo nato novembra v naslednji fazi meril z gostiteljem, slovaško Žilino, kazahstanskim Arlanom in valižanskim Cardiffom.

Druga skupina v Romuniji

Vzporedno s turnirjem v Rittnu skupina D drugi krog celinskega pokala igra v Romuniji, kjer se gostitelj Corona Brasov meri z latvijskim HK Mogo, madžarskim Ferencvarošem in litovsko Energijo Elektrenai. Zmagovalec bo tretji krog igral na Danskem.

V prejšnji sezoni je slavil kazahstanski klub Nomad, ki je na finalnem turnirju premagal Cardiff, Katovice in danski Herning. Novi zmagovalec bo znan po turnirju, ki bo med 16. in 19. januarjem prihodnje leto.

Celinski pokal, 2. krog, druge tekme

Nedelja, 20. oktober:

Lestvica:

Preberite še: