Bodo Panterji uspeli izenačiti?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V noči na nedeljo je četrta tekma finala severnoameriške lige NHL, kjer se bosta pomerila Florida Panthers in Vegas Golden Knights. Izid v zmagah je 2:1 za Vegas.

Hokejisti Floride Panther imajo v noči na nedeljo v četrti tekmi finala možnost, da izid v zmagah izenačijo na 2:2. Uvodni dve tekmi so dobili Vegas Golden Knights in povedli z 2:0, tretjo tekmo so na domačem ledu (3:2) dobili Panterji. Kako bo tokrat?

"Ne bomo veliko spreminjali. Ne potrebujemo," je izjavil trener Vegasa Bruce Cassidy. "Ne bomo se preveč obremenjevali s tretjo tekmo. Delali bomo to, kar smo do zdaj vedno počeli. Delali bomo na tem, da postanemo boljši, razvijamo svojo igro in na ta način upamo, da bomo boljši," je še dejal Cassidy.

Liga NHL, finale, tretja tekma:

Spored finala (srednjeevropski čas): Nedelja, 4. junij:

Vegas Golden Knights : Florida Panthers 5:2 /1:0/ Torek, 6. junij:

Vegas Golden Knights : Florida Panthers 7:2 /2:0/ Petek, 9. junij:

Florida Panthers : Vegas Golden Knights 3:2* /1:2/ Nedelja, 11. junij:

2.00 Florida Panthers - Vegas Golden Knights Morebitne tekme:Sreda, 14. junij:

Vegas Golden Knights - Florida Panthers Sobota, 17. junij:

Florida Panthers - Vegas Golden Knights Torek, 20. junij:

Vegas Golden Knights - Florida Panthers



//razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage

Preberite še: