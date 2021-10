Bodo Kopitar in druščina ustavili niz petih zaporednih porazov?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kralji bodo v domači dvorani gostili Winnipeg Jets, katerim gre trenutno zelo dobro. Ti so namreč zmagali tri zaporedne tekme. Skupno imajo na svojem računu tri zmage in tri poraze.

Veliko slabšo statistiko imajo Anže Kopitar in druščina. LA Kings so v novi sezoni zmagali le na uvodni tekmi, potem je sledilo kar pet zaporednih porazov. Prav gotovo si pred domačimi gledalci želijo prekiniti črni niz. Pri moštvu iz Kalifornije je bi na dozdajšnjih tekmah najbolj uspešen Anže Kopitar. Hrušičan je v letošnji sezoni dosegel devet točk - šest golov in tri podaje.

