Prvi po rednem delu, prvi na koncu sezone

Alpska liga, finale

O zmagovalcu Alpske lige je odločala sedma finalna tekma med Asiagom in Rittnom, ki sta na prvih šestih vsak po trikrat slavila na domačem terenu. Prvaki so postali hokejisti Asiaga, ki so na odločilnem obračunu po pravi goleadi s 7:5 ugnali lanskega prvaka Ritten in osvojili prvi naslov v tem tekmovanju. Moštvi sta zamenjali lanski mesti.