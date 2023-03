Jeseničani lahko na stežaj odprejo vrata finala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice si lahko v torek zvečer na ledu domače dvorane z zmago proti Rittnu priigrajo zaključne ploščke za finale Alpske lige. Železarji v seriji na štiri zmage vodijo z 2:0. V finalu so igrali že lani, a jim je osvojitev pokala preprečil Asiago. Člani Cortine so na tretji tekmi v ponedeljek s 6:1 odpravili Red Bull Juniors in povedli z 2:1 v zmagah.