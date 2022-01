Železarji drugi del začenjajo v Italiji

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice, ki so redni del Alpske lige zanesljivo končali na prvem mestu, drugi del tekmovanja, po katerem se bodo prva štiri moštva t.i. master skupine uvrstila v četrtfinale, začenjajo na gostovanju pri Fassi. Ekipi sta se v prvem delu srečali le enkrat, povsem na začetku sezone, ko so sredi septembra železarji zmagali z 8:2.

Master skupino sestavlja najboljših šest kolektivov rednega dela, ki v drugem delu odigrajo deset tekem - vsak z vsakim doma in v gosteh. Po koncu drugega dela si najboljši štirje priborijo četrtfinalno vstopnico, preostala dva pa morata v dodatne boje. Ekipe so v drugi del odnesle bonus točke, po sistemu 4-3-2-1-0-0.

Jeseničani bodo boj za četrtfinale začeli s štirimi bonus točkami. V master skupini so ob njih še Asiago, Ritten, Lustenau, Cortina in Fassa.

Moštva, ki so se v rednem delu zvrstila na mestih med 7. in 17., tekmovanje nadaljujejo v dveh kvalifikacijskih skupinah A in B, v katerih vsako z vsakim odigra dve tekmi. Najboljša tri iz vsake kvalifikacijske skupine ter peti in šesti iz master skupine se nato pomerijo za preostala štiri prosta mesta v končnici.