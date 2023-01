Jeseničani drugi del alpskega poglavja odprli s porazom

Jeseničani, ki so redni del alpske lige zanesljivo končali na prvem mestu, so drugi del tekmovanja odprli s porazom.

Začel se je drugi del alpske lige, v katerem se najboljših pet moštev rednega dela, med temi so tudi Jeseničani, v t. i. master skupini med seboj meri za čim boljše izhodišče pred končnico. Preostala deseterica pa se bo v dveh kvalifikacijskih skupinah potegovala za tri prosta mesta v četrtfinalu. Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice, ki so redni del zanesljivo končali na prvem mestu, so prvo tekmo odigrali doma proti Cortini in izgubili z 2:3.

V začetku tedna je vodstvo razširjenega avstrijskega prvenstva uradno potrdilo, da so pri HDD Sij Acroni Jesenice vložili dokumentacijo za priključitev ligi ICEHL v prihodnji sezoni, a tekmovalne misli železarjev so trenutno usmerjene v alpsko ligo.

Zvečer se je začel drugi del alpskega tekmovanja, v katerem so moštva glede na razvrstitev iz rednega dela razporejena v dva kakovostna razreda.

Najboljših pet moštev rednega dela si je že zagotovilo četrtfinale, zdaj pa v t. i. master skupini med seboj igrajo za čim boljše izhodišče pred četrtfinalom. Glede na razvrstitev v rednem delu so moštva v drugi del lahko prenesla tudi bonus točke. Največ, štiri, so jih prenesli Jeseničani, ki so redni del zanesljivo končali na prvem mestu. S tremi bonus točkami je napredoval novinec Hockey Unterland Cavaliers, z dvema Cortina, z eno Ritten, brez pa mlada ekipa Salzburga.

Pet moštev bo odigralo osem tekem, po štiri doma in po štiri v gosteh, najboljši trije v t. i. master roundu si bodo sami izbrali četrtfinalnega nasprotnika.

Železarji za uvod izgubili s Cortino

Jeseničani, ki so bili pretekli teden v finalu državnega prvenstva brez možnosti proti HK SŽ Olimpija, so drugi del začeli doma. V dvorani Podmežakla so palice prekrižali s Cortino, ki so jo v rednem delu dvakrat premagali (4:0, 2:0), tokrat pa so ji morali priznati premoč.

Začeli niso najbolje, saj so morali tekmece več kot pol tekme loviti. Vratar Antti Karjalainen se je po bolezni, zaradi katere je izpustil drugi finalno tekmo državnega prvenstva prejšnji teden, vrnil v postavo. A je moral prvič po plošček v mrežo v 15. minuti. Cortina je prednost povišala v 24., v 32. pa je domače ob številčni prednosti približal Eric Pance. V 48. minuti pa je Gašper Glavič le poskrbel za izenačenje. V zadnjem delu so imeli domači terensko premoč (proti Marcu de Filippu so skupno sprožili 40 strelov), a zmagovitega gola ni bilo, poroča STA.

So pa nato v podaljšku zadeli gostje in tako z zmago začeli drugi del tekmovanja. Jeseničani bodo imeli priložnost za popravni izpit čez dva dni, ko bodo spet na svojem delu gostili Unterland.

Deseterica v boj za tri preostala mesta v končnici

Na voljo so še tri četrtfinalne vstopnice, za katere se bodo v drugem delu borile ekipe, ki so uvodni del končale med 6. in 15. mestom Te so, glede na razvrstitev v rednem delu, razporejene v dve kvalifikacijski skupini, v kateri so prav tako odnesle bonus točke.

Ekipe iz vsake skupine (kvalifikacijska skupina A: Zell am See, Vipiteno, Gardena, Fassa, Steel Wings Linz; kvalifikacijska skupina B: Kitzbuhel, Merano, Lustenau, Bregenzerwald, EC KAC II) bodo drugi del igrale med seboj po sistemu vsaka z vsako doma in v gosteh. Hokejisti Vipitena se bodo, tako kot drugih devet moštev, v drugem delu borili za tri preostale četrtfinale vstopnice. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Najboljše tri ekipe iz vsake kvalifikacijske skupine se bodo nato v parih udarile za preostala tri mesta v četrtfinalu (1. iz kvalifikacijske skupine A – 3. iz kvalifikacijske skupine B, 2. iz kvalifikacijske skupine A – 2. iz kvalifikacijske skupine B, 3. iz kvalifikacijske skupine A – 1. iz kvalifikacijske skupine B).

Zadnje kvalifikacijske tekme bodo 4. marca, ko bo potekal tudi izbor četrtfinalnih tekmecev, četrtfinale po sistemu na štiri zmage se bo začel 7. marca.

Alpska liga, Master Round Četrtek, 19. januar

HDD Sij Acroni Jesenice : Cortina 2:3 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0) - po podaljšku

Ritten : Hockey Unterland Cavaliers 4:1 (1:0, 0:1, 3:0) Lestvica 1. HDD Sij Acroni Jesenice 1 tekma - 5 točk

2. Ritten 1 - 4

3. Cortina 1 - 4

4. Hockey Unterland Cavaliers 1 - 3

5. Red Bull Juniors 0 - 0

