Jeseničani in Celjani še zadnjič pred premorom

Na sporedu so zadnje tekme Alpske lige pred tednom, namenjenim reprezentančni akciji, del katere bo precej slovenskih hokejistov, ki igrajo med alpsko druščino. Člani HDD Sij Acroni Jesenice bodo po visoki petkovi zmagi pri Gardeni ob 18. uri gostili zadnjeuvrščeni Vipiteno. Celjani, ki so v petek presenetili Zell am See in končali njegov sedem tekem dolg zmagoviti niz, pa bodo ob 18. uri pričakali šesti Unterland Cavaliers, ki ima po 12 tekmah na računu točko več kot oni.