Alpski derbi: v Tivoliju ponovitev lanskega finala

Ljubljanski Tivoli bo ob 19.15 prizorišče ponovitve finala lanske sezone Alpske lige med branilcem naslova HK SŽ Olimpija in Pustertalom. Zeleno-beli tabor trenutno zaseda vrh lestvice, Italijani so drugi. Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice bodo v četrtek gostovali pri tretjem Rittnu.

Hokejisti HK SŽ Olimpija bodo odigrali tretjo tekmo Alpske lige v petih dneh. Na prvih dveh so se proti najskromnejši ekipi tekmovanja, drugemu moštvu Linza, ogrevali in ga odpravili s skupnim rezultatom 19:1. Zvečer jih na domačem ledu čaka povsem drugačna zgodba. Na nasprotni strani jim bo stal podprvak Pustertal, ki so ga Ljubljančani v lanskem velikem finalu ugnali po preobratu.

Tudi v tej sezoni sta moštvi na vrhu alpske lestvice. Olimpija je prva, Italijani, h katerim se je pred novim tekmovalnim obdobjem preselil še lani pomočnik ljubljanskega kolektiva Matej Hočevar, pa s tekmo in dvema točkama manj drugi. Zasedbi sta se v tej sezoni že srečali. Zmaji so na Južnem Tirolskem z dvema zadetkoma Žana Jezovška vodili z 2:0, na koncu pa zmago odpeljali po podaljšku,v katerem je za 3:2 zadel Anže Ropret.

Olimpija bo po večerni tekmi v alpski akciji spet v soboto, ko bo gostovala pri drugi ekipi Salzburga, naslednjo domačo tekmo Alpske lige pa bo gostila 21. decembra (dan po večnem derbiju na Jesenicah), ko se bo v Tivoliju oglasil Asiago.

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice bodo nove točke Alpske lige lovili v četrtek, ko bodo gostovali pri vse bolj razpoloženem Rittnu.

Alpska liga, 27. november

Lestvica

1. HK SŽ Olimpija 18 tekem – 41 točk

2. Val Pusteria 17 – 39

3. Ritten 17 – 36

4. Lustenau 19 – 35

5. Asiago 18 – 34

6. Gardena 17 - 32

7. Cortina 16 - 30

8. Zell am See 17 – 28

9. HDD Sij Acroni Jesenice 17 – 27

10. Feldkirch 15 – 27

11. Fassa 15 – 24

12. Vipiteno 18 – 24

13. Red Bull Salzburg II 19 – 22

14. Vienna Capitals II 18 – 18

15. Kitzbuhel 16 – 17

16. KAC II 19 – 17

17. Bregenzerwald 17 – 12

18. Black Wings Linz 17 – 2

