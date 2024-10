Jeseničani pričakujejo Merano

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice se po tednu, v katerem so se potegovali za napredovanje v tretji krog celinskega pokala, a jim to po porazu z Rittnom ni uspelo, vračajo v tekmovalni ritem alpske lige. V četrtek ob 19. uri bodo gostili Merano. Obe ekipi sta pri petih zmagah, a imajo železarji na računu dve tekmi manj in točko več od gostov. Celjani bodo v petek gostovali pri drugi ekipi Salzburga.