HOFER in Enertec združila moči za izgradnjo največje mreže hitrih polnilnih postaj v Sloveniji

HOFER in Enertec sta sklenila pogodbo za izgradnjo ene največjih in najbolj razvejanih mrež hitrih polnilnih postaj za električna vozila v Sloveniji. Gre za izjemno ambiciozen projekt, ki bo postavil nov standard na področju trajnostne mobilnosti in bistveno pripomogel k pospešenemu prehodu na e-mobilnost v Sloveniji.

Enertec bo z izgradnjo te obsežne mreže polnilnih postaj omogočil, da bo na lokacijah trgovin HOFER mogoče enostavno in hitro napolniti svoja električna vozila. Hitre DC-polnilne postaje, z močjo tudi nad 50kW, kjer bo to mogoče, bodo kupcem omogočile, da izkoristijo čas nakupovanja za učinkovito polnjenje vozil, vsem ostalim voznikom v tranzitu pa dodatne lokacije za polnjenje. Na ta način Enertec ponovno dokazuje svojo zavezanost trajnostnim rešitvam, pri čemer aktivno sodeluje pri gradnji zelene prihodnosti Slovenije.

Vodja projekta pri Enertecu je Miha Rihar, ki skrbi za usklajeno izvedbo celotnega projekta.

Vodja projekta pri Enertecu je Miha Rihar, ki skrbi za usklajeno izvedbo celotnega projekta. Foto: ENERTEC, D.O.O. Prvi korak v tem pomembnem projektu bo izveden že letos z vzpostavitvijo prvih treh polnilnih lokacij. V naslednjih treh letih pa bodo skladno z načrtom polnilne postaje nameščene na večini lokacij trgovin HOFER po Sloveniji.

Ena ključnih prednosti nove polnilne infrastrukture bo, da bodo polnilne postaje opremljene s POS terminali, kar bo omogočilo enostavno plačevanje in s tem povečalo priročnost uporabe za vse uporabnike.

Z vzpostavitvijo visokozmogljivih DC-polnilnih mest pred trgovinami HOFER bo to postala ena največjih in najbolj razvejanih mrež hitrih polnilnic v Sloveniji. Polnilne postaje bodo omogočile hitro in učinkovito polnjenje vozil, kar je ključno za nadaljnjo rast e-mobilnosti v državi.

V tem obsežnem projektu Enertec prevzema ključno vlogo od zasnove in namestitve polnilnih postaj do njihovega kasnejšega upravljanja. Njihova naloga je zagotoviti, da bodo vse polnilne postaje delovale brezhibno in omogočale najboljšo mogočo uporabniško izkušnjo. S tem zagotavljajo trajno in zanesljivo rešitev za vse uporabnike e-mobilnosti, ki bodo uporabljali polnilne postaje na HOFERjevih lokacijah.

HOFER s tem projektom odgovarja na vedno večje potrebe svojih kupcev po polnjenju med obiskom njihovih trgovin. Zaradi visokih moči polnjenja bodo kupci lahko tudi med krajšimi nakupi napolnili svoja vozila za nadaljnjih sto ali več sto kilometrov vožnje.

To je še en korak v smeri Enertecove zavezanosti trajnostnim rešitvam, saj aktivno prispeva k zmanjševanju emisij in spodbujanju zelenih rešitev, ki bodo oblikovale prihodnost Slovenije. Partnerski projekt med HOFERjem in Enertecom predstavlja pomemben mejnik na poti k trajnostnejši prihodnosti in dokazuje, da je zavezanost inovativnim rešitvam na področju e-mobilnosti ključna za dolgoročno blaginjo naše družbe.

Naročnik oglasnega sporočila je ENERTEC, D. O. O.