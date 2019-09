Grosjean in Magnussen za ekipo Haas tudi v naslednji sezoni

Francoz Romain Grosjean in Danec Kevin Magnussen bosta za ameriško ekipo Haas dirkala tudi v naslednji sezoni svetovnega prvenstva v formuli 1, so iz omenjene ekipe sporočili pred dirko za veliko nagrado Singapurja.

Haas F1 Team (stari imeni Haas Formula in Haas Racing Developments) je ameriško moštvo v SP v formuli 1, ki ga je leta 2014 ustanovil Gene Haas.

Po prvotnem načrtu bi nastopilo v formuli 1 že v sezoni 2015, toda prvič je sodelovalo v formuli 1 v sezoni 2016 s Ferrarijevim motorjem ter dirkačema Grosjeanom in Estebanom Gutierrezom, ko je moštvo osvojilo osmo mesto v konstruktorskem prvenstvu z 29 točkami. Leto dni pozneje se je moštvu Haas pridružil Magnussen. Tudi sezono 2017 sta ekipo pripeljala na končno osmo mesto.

Lani sta 33-letni francoski dirkač in 26-letni Danec pomagala Haasu do petega mesta med konstruktorji. Letos pa njune predstave niso bleščeče. Po štirinajstih dirkah svetovnega prvenstva je moštvo Haas s 26 točkami na predzadnjem mestu v konstruktorskem seštevku. Slabše kaže le britanski ekipi Williams, nekdanjim lastnikom devetih konstruktorskih naslovov, z zgolj eno osvojeno točko. Na vrhu je Mercedes s 505 točkami.

Zaradi rezultatskega padca se je francosko-danska naveza pričakovano znašla na udaru kritik, a kljub drugačnim napovedim za zdaj v tej ekipi ostaja vse po starem.

Vodja ekipe Južni Tirolec Gunther Steiner je celo preigraval možnost, da bi Francoza zamenjal Nemec Nico Hülkenberg, potem ko bo potekla njegova pogodba z Renaultom. V igri za zamenjavo pa bi se lahko znašel tudi francoski dirkač Force Indie Esteban Ocon. Seveda pa so možnosti za menjave v karavani sila omejene, česar se zavedajo tudi v Haasu.

"Izkušnje in potreba po njih so bile glavni dejavnik pri odločanju, da bosta Romain in Kevin z nami dirkala tudi v 2020. Razumevanje, kako delujemo kot ekipa in naše vedenje o tem, kaj lahko pokažeta, dajeta dobre temelje za nadaljnjo rast ekipe. Za nami je težko leto s težavami z bolidom VF 19, a 2020 bomo storili korak naprej," zaupanja v dirkača ni izgubil šef ekipe Steiner.