Žnidarčiča ni ustavilo niti zlomljeno rebro

Na soških brzicah so še enkrat več dominirali slovenski reprezentanti, ki v zadnjih sezonah primat v sprintu na divjih vodah držijo čvrsto v svojih rokah. Na zadnjem evropskem prvenstvu leta 2017, ki ga je gostilo Skopje, si je naslov evropskega sprinterskega prvaka priveslal Vid Debeljak, ki se je v letošnji sezoni osredotočil na sprint na mirnih vodah, na zmagovalnem odru pa sta se mu pridružila še Nejc Žnidarčič in Anže Urankar. Omenjena trojica je prva tri mesta zasedla tudi na lanskem svetovnem prvenstvu, kjer je zmagal Žnidarčič.

Primorski kajakaš je bil razred zase tudi na domačem evropskem prvenstvu, kjer je v sobotni finalni preizkušnji vso konkurenco ugnal skoraj za dve sekundi. Podvig dobi še toliko večjo težo ob dejstvu, da je Nejc Žnidarčič nastopil poškodovan, saj so rentgenski posnetki pokazali, da ima zlomljeno rebro.

"Teden je bil kar kaotičen. Celo leto sem treniral za to prvenstvo, potem pa sem se dan pred tekmo poškodoval. Žal sem moral izpustiti prvi tekmi. Na srečo so fantje opravili super delo. Nisem pa bil prepričan, ali bom lahko startal v sprintu ali ne. Bil sem v šempetrski bolnišnici, kjer so me pregledali in ugotovili, da imam zlomljeno rebro, a so mi rekli, da lahko tekmujem. S pomočjo protibolečinskih tablet sem lahko veslal, saj bolečina ni bila tako močna kot v prvih dveh dneh. Danes sem imel odlično vožnjo, težko bi jo ponovil. Vse je bilo popolno. Najlepše je zmagati doma, na Soči že drugič," je povedal Žnidarčič, ki je naslov evropskega prvaka v sprintu osvojil tudi leta 2013, ko je Soča nazadnje gostila člansko evropsko prvenstvo v spustu na divjih vodah.

Blaž Cof tokrat bronast

Blaž Cof tokrat do tretjega mesta. Foto: Nina Jelenc Popolno slovensko prevlado je tokrat nekoliko pokvaril francoski kajakaš Hugues Moret, ki je priveslal na tretje mesto.

Veliko je od sprinterske preizkušnje pričakoval kanuist Blaž Cof, aktualni svetovni prvak v tej disciplini, ki je na tem prvenstvu priveslal do brona v klasičnem spustu. Blizu zmagovalnim stopničkam je bil tudi tokrat, saj so ga od brona ločile vsega tri desetinke sekunde. Član tacenskega kluba je preizkušnjo sklenil na četrtem mestu. Za dvojno francosko zmago sta poskrbela Tony Debray in Louis Lapointe, bronasto kolajno pa si je priveslal Čeh Vladimir Slanina.

Naslov prvakinje med kanuistkami si je priveslala Italijanka Mathilde Rosa, njena rojakinja Cecilia Panato je bila najboljša med kanuistkami, v dvojcu pa sta zmagala Francoza Tony Debray in Louis Lapointe.

Po posamičnih preizkušnjah so sledile še ekipne tekme. Kajakaši Nejc Žnidarčič, Tim Novak in Anže Urankar so bili prvi favoriti za zmago, a po veliki napaki slovenska ekipa nastopa ni zaključila.

Spustaše na divjih vodah letos čaka še svetovno prvenstvo v spustu na divjih vodah, ki bo potekalo skupaj s slalomskim svetovnim prvenstvom ob koncu septembra v španskem La Seu d'Urgellu.