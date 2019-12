Znana najboljša šahista Slovenije 2019

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Laura Unuk in Luka Lenič sta bila izbrana za najboljša šahista Slovenije v iztekajočem se letu; oba sta na vrhu v zadnjih letih. Na podelitvi v okviru finalnega turnirja najboljših šahistov in šahistk Slovenija šahira, Gorenjka matira 2019 sta nagradi za najboljša mladinca leta prejela Zala Urh in Jan Šubelj.

Najboljša v letošnjem letu med šahistkami je bila Unukova, ki je med drugim 32. na svetovni lestvici Fide do 20 let in ima najvišji rating med slovenskimi šahistkami (2305 točk). Dosegla je tudi 14. izid na prvi šahovnici na ekipnem EP za člane v gruzijskem Batumiju.

Lenič pa ima najvišji rating med slovenskimi šahisti tako v standardnem kot tudi v pospešenem in hitropoteznem šahu. Na ekipnem EP je dosegel 12. izid na prvi šahovnici.

Luka Lenič je slavil med šahisti. Foto: Vid Ponikvar

Po finalnem turnirju so si med 52 igralci najboljša mesta pri članih razdelili velemojstri in reprezentanti Luka Lenič, Matej Šebenik in Jure Škoberne. Pri članicah je bila najboljša mladinka Zala Urh, srebrno medaljo je osvojila velemojstrica Darja Kapš, tretja je bila Lara Janželj.

Najboljši mladinec je bil David Brinovec, prvo mesto med mladinkami pa je dosegla Nuša Hercog. Med seniorji se je najbolj izkazal Boris Kovač, med seniorkami pa Simona Novak. VIP turnir je osvojil Gojko Musič.

