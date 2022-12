Žiga Pečnik svetovni prvak v K1

V dvoboju je prva runda izrazito pripadla nekoliko višjemu Italijanu, ki je lepo izkoriščal daljši doseg. Kasneje je pobudo prevzel Pečnik, v končnici pa se je tekmec z Apeninskega polotoka, ki se je v četrti rundi tudi že zamajal in bil tik pred padcem, vnovič prebudil in še enkrat pokazal, da si želi šampionski pas.

"Borba je bila zelo težka"

Kako tesen je bil dvoboj, povedo sodniške ocene, kjer je eden od sodnikov dal prednost Italijanu z 49:48, ostala dva pa 27-letnemu Pečniku z 49:48 in 49:47. "Vse me boli, a to je zdaj sladka bolečina. Prejel sem veliko več udarcev, kot sem si jih želel," je tesen izid pokomentiral Pečnik.

"Borba je bila zelo težka, kar sem pričakoval. A mislil sem, da bom po tretji rundi zavladal v ringu, tekmec pa je dokazal, da je izjemno telesno pripravljen. S tem naslovom so poplačani vsi treningi," je po dvoboju še povedal Pečnik. O vnovičnem poskusu in nepričakovano visokem ritmu Italijana v zadnji rundi pa je dodal: "Mislim, da je bilo to taktično. Bržkone je pričakoval, da se bom sam do zadnje runde utrudil, zato je za konec prihranil še nekaj energije."

Pečnik je na prestolu nasledil Bolgara Atanasa Božilova. Ta v letu dni ni branil naslova, zato je imel Pečnik kot prvi izzivalec pravico, da sam določi tekmeca iz prve deseterice na svetovni lestvici. Izbral je Italijana Zelonija. Slednji je Pečnika namreč premagal letos na svetovnih igrah v ameriškem Birminghamu. "Zato je zmaga še slajša," je še dejal slovenski tekmovalec.

Tekmovanje združili z zbiranjem sredstev za Fundacijo Mira Cerarja

Najlepšo predstavo v predborbah je prikazal David Žibrat, ki se je poslovil od tekmovalnega športa, v disciplini K1 pa Italijana Lorenza Giornellija poslal na deske že po minuti. Predčasno je svojo kickboxing tekmo dobila tudi Tyra Barada. Sicer pa so med Slovenci v različnih disciplinah zmagali še Urška Gazvoda, Ali Botonjić in Žiga Zagoranski.

Prireditelj tekmovanja z nazivom Večer za zmage je bil Tomaž Barada, ki je tekmovanje združil z zbiranjem sredstev za Fundacijo Mira Cerarja, namenjeno pomoči športnikom iz socialno šibkejših okolij. Pri tem so mu pomagali tudi velikani slovenskega športa Janja Garnbret, Kristjan Čeh, Marcos Tavares, Dejan Zavec, Benjamin Savšek in Miroslav Cerar, ki so na tekmovanju podeljevali tudi pokale.

S prodajo spominkov, dražba različnih predmetov še poteka, in zmagovalnih rokavic Pečnika, so že zvečer zbrali skoraj 5600 evrov, Barada pa je obljubil, da bo sklad s te prireditve prejel 20.000 evrov, tudi če bo sam moral primakniti kakšen morda manjkajoči del.