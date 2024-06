"Moral sem opraviti še nekaj šolskih obveznosti. Če sem iskren, me je to pomirilo," nam je po še eni senzacionalni zmagi na svetovnem pokalu v Augsburgu povedal Žiga Lin Hočevar, šele 16-letni slovenski kanuist.

Ni prav dolgo minilo, odkar je Žiga Lin Hočevar v domačem Tacnu postal članski evropski prvak v kanuju na divjih vodah. Časa za oddih ni bilo prav veliko, saj ta konec tedna v Augsburgu poteka tekma svetovnega pokala. Žiga Lin je že v petek v kajaku pokazal zelo dobre vožnje, v soboto pa je spet eksplodiral, ko je zmagal v kanuju in še enkrat presenetil svetovno konkurenco. Kot kaže, pri 16 letih postaja tekmovalec vrhunske kakovosti. Nad njegovimi predstavami je presenečen tudi njegov oče in trener Simon Hočevar. Ta je ob zadnji zmagi ostal skoraj brez besed. Z Žigo smo se po tekmi uspeli na kratko pogovoriti, saj ga v nedeljo čaka nova tekma. Preizkusil se bo še v kajak krosu.

Foto: Inaki Gomez

Kako se vam je po vsej evforiji, ko ste postali evropski prvak v Tacnu, uspelo umiriti in zablesteti že na prvi tekmi svetovnega pokala v Augsburgu?

Pravzaprav ne vem, kako mi je to uspelo. Moral sem opraviti še nekaj šolskih obveznosti. Če sem iskren, me je to pomirilo. Moral sem se malo zresniti. Ko smo prišli v Augsburg, ni šlo najbolje. Proga je tukaj ozka in zelo nepredvidljiva, torej povsem drugačna kot v Tacnu. Po nekaj treningih sem začel malo dvomiti vase. Sem evropski prvak in pritiska je bilo ogromno. Veliko več kot pred tem. V nadaljevanju se mi je vendarle uspelo umiriti in zbrati. Potem sem že v soboto pokazal odlično vožnjo (v kajaku je dosegel četrto mesto, op. p.), v nedeljo pa perfektno vožnjo.

Kako dobro sicer poznate progo v Augsburgu?

V primerjavi z drugimi progami lahko rečem, da srednje. Predvsem mi proga ni všeč, ker je ozka. To mi res ne ustreza. Zagotovo je ne bi izbral za najljubšo progo. Na njej pa veslam že kar nekaj časa. Včasih smo prišli na otroške tekme, tako da vem, kako sta videti okolica in proga. Na koncu pa je vedno ena vožnja, ki odloča.

Foto: Kanu Schwaben Augsburg Kako se spopadate z medijsko pozornostjo? Videti je, da vas za izjave prosijo tudi tuji mediji. Ali je že postalo naporno?

To je zdaj moja služba in s tem se je treba sprijazniti. Na koncu ti vzame nekaj energije. V hotel prideš pozno in veliko je obveznosti. Tako kot pravijo tudi kolesarji: "Pobiranje majic ti vzame veliko energije." Tako je tudi v našem športu. Imam veliko disciplin. Ni tako, da je po eni disciplini konec tekmovanja. Za zdaj še gre in poskušam ostati miren. Za zdaj deluje (smeh, op. p.).

Kako ste bili sicer zadovoljni s tekmo?

S predstavo, ki sem jo pokazal danes, sem zelo zadovoljen. Zelo težko se je bilo zbrati. Na vrhu sem slišal komentatorja, ko je povedal, da je tekmovalec pred menoj zelo dobro odpeljal. S tem se začneš zavedati, da ne moreš zmagati, če narediš dotik. Poleg tega pa te še napovejo kot evropskega prvaka … To je zame še dodaten pritisk. Vsi od mene pričakujejo vsaj finale. Za finale sem se lepo umiril in zbral ter na koncu pokazal najboljšo vožnjo.

Kaj vas čaka v bližnji prihodnosti?

V nedeljo me čaka še tekma v kajak krosu. Takoj po tem odhajamo v Prago, kjer je naslednja tekma svetovnega pokala. Tam štartamo iz ničle. Trenutno sem vodilni v svetovnem pokalu, tako da bo zdaj še dodaten pritisk. Tega sem zadnje dneve vajen. Praktično ni več tekme brez pritiska. Po tekmi v Pragi odhajam v Krakow, nato odhajam domov, da si malo odpočijem in zberem misli. Moj cilj še vedno ostaja mladinsko svetovno prvenstvo. Tudi tam si želim pokazati najboljše vožnje, čeprav sem že veliko dosegel.

Foto: Kanu Schwaben Augsburg Vaš oče, ki je tudi vaš trener, je bil v Tacnu zelo vesel. Kako se je odzval na zmago v Augsburgu?

Bil je vesel in mi ob tem povedal, da ne more verjeti, kako mi to uspeva. Vsi vedo, kako težko je zmagati na tekmi svetovnega pokala. V tistem trenutku moraš biti najboljši na svetu. Ni spravil veliko besed iz sebe, bil je navdušeno presenečen.

