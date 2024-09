Žiga Lin Hočevar drugi v skupnem seštevku svetovnega pokala

V španskem La Seu d'Urgellu se je s polfinalnimi in finalnimi vožnjami kanuistov in kanuistk nadaljeval zadnji svetovni pokal v letošnjem letu. Znova se je izkazal mladi Žiga Lin Hočevar, ki je s sedmim mestom potrdil mesto med najboljšimi kanuisti sezone svetovnega pokala. V skupnem seštevku serije je namreč osvojil drugo mesto.

Za 17-letnim Žigo Linom Hočevarjem je enkratna sezona, ki jo je začel z dvojnim naslovom članskega evropskega prvaka v domačem Tacnu, kjer je bil najboljši posamično in ekipno, kolajno na svetovnem pokalu, vmes osvajal kolajne na prvenstvih za mladince in mlajše člane, zaključil pa z drugim mestom v skupnem seštevku svetovnega pokala med kanuisti.

Hočevar je bil tokrat edini slovenski finalist sobotnega programa v Španiji. Polfinalno vožnjo kanuistov je končal na drugem mestu, v finalu pa je bil na koncu sedmi. To je pomenilo drugo mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala, kjer je bil boljši le Slovak Matej Benuš. Slednji je zbral 257 točk, Hočevar jih ima ob imenu zapisanih 242. Tretji v skupnem seštevku je Britanec Ryan Westley, ki je sezono sklenil z 223 točkami. Lanskoletni zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala Luka Božič je bil tokrat na koncu peti (216 točk), Benjamin Savšek pa je osvojil skupno šesto mesto (207 točk). Nejc Polenčič, ki je tekmoval v Krakovu, je sezono sklenil kot 52.

Žiga Lin Hočevar je zaostal le za Matejem Benušem. Foto: Damiano Benedetto

Savšek in Božič izpadla v polfinalu

V sobotnem finalu kanuistov na reki Segre je bil Hočevar v odličnem položaju po polfinalu, saj je bil pred njim le Španec Miquel Trave. V finalu je Hočevar naredil dotik za dve kazenski sekundi in bil tako na koncu sedmi. Tako kot v polfinalu je tudi v finalu s progo najbolje opravil Trave, drugi je bil Westley, tretji pa legendarni Slovak Michal Martikan, ki je pri 45 letih osvojil svojo 43. kolajno na tekmah svetovnega pokala in prvo po sezoni 2017, ko je zmagal v Markkleebergu. Olimpijski prvak iz leta 1996 ima v svoji zbirki 20 zmag na tekmah svetovnega pokala, 10 drugih mest in 13 bronastih kolajn. Božič in Savšek sta tokrat svoje nastope sklenila v polfinalu. Božič je bil 12., Savšek pa 13. Le mesto pred Slovencema, prav tako izven finala, je bil olimpijski prvak Francoz Nicolas Gestin.

Ponosen, da je sezono pripeljal uspešno do konca

Po še enem velikem uspehu je Žiga Lin Hočevar povedal: "Res je dober zaključek sezone. Zelo sem ponosen na svoje veslanje in delo, ki sem ga opravil v zadnjih mesecih, da sem se pripravil na te tekme. Sedmo mesto sicer ni najboljša uvrstitev, ampak sem ponosen, ker vem, koliko je to mesto vredno in s kakšnim pritiskom sem danes tekmoval. Zelo zelo sem ponosen na vožnjo. Martikan je star 45 let, jaz sem 17. Razlika je res ogromna. Ko je bil on star 17 let, je zmagal na tekmi svetovnega pokala, končal je na skupnem tretjem mestu, zato sem še toliko bolj zadovoljen. Bila je zelo naporna sezona, od aprila, ko se je začelo z izbirnimi tekmami, do sredine septembra, so bile tekme skoraj vsak teden, ali pa sem bil v močnem trenažnem procesu. Ponosen sem, da sem pripeljal sezono tako uspešno do konca. V zadnjih mesecih sem se res pripravljal na to tekmo. Vedel sem, da če bom želel biti na skupnih stopničkah, bom moral biti v finalu na vsaki tekmi in tudi tam prikazati dobre vožnje. Danes je bil eden izmed boljših polfinal, veliko favoritov je odpadlo. Če si naredil napako, nisi mogel biti med deseterico."

Dekleta z manj uspeha

Eva Alina Hočevar je kot edina med dekleti na zadnji tekmi nastopila v polfinalu. Foto: Ana Kovač Manj uspeha je bilo tokrat v ženskem kanuju. V polfinalu je namreč nastopila le Eva Alina Hočevar, saj sta tako Lea Novak kot Alja Kozorog za malo zgrešili napredovanje iz kvalifikacij. V polfinalni fazi se Hočevar nastop ni izšel po željah. Težave, pa tudi štiri kazenske sekunde so botrovale precejšnjemu zaostanku, tako da je bila na koncu 28. V finalu je slavila Avstralka Jessica Fox, ki je bila boljša od Čehinje Gabriele Satkove in Britanke Kimberely Woods.

Letošnja dvakratna olimpijska prvakinja Fox je med kanuistkami zmagala v skupnem seštevku svetovnega pokala, zbrala je 295 točk. Na drugo in tretje mesto sta se uvrstili sestri Martina in Gabriela Satkova s Češke, ki sta sezono končali z 231 in 230 točkami. Najvišje uvrščena Slovenka v skupnem seštevku je Hočevar na 27. mestu (98 točk), Novak je mesto za njo na 28. (85 točk), Kozorog je 31. (78 točk), 66. pa je Naja Pinterič, ki je priložnost nastopa dobila na svetovnem pokalu v Krakovu.

V nedeljo sledijo še tekme v kajakaškem krosu.