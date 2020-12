Zgodovinski trenutek za slovenski golf

Triindvajsetletna Portorožanka Ana Belac je pravico za nastop na 75. US Opnu v Houstonu dobila z osvojitvijo prvega mesta v skupni razvrstitvi na turneji Symetra, ki je v profesionalnem golfu zadnja stopnička za vstop na najelitnejšo serijo turnirjev LPGA (Ladies Professional Golf Association). Poleg Belačeve je ta čast pripadla še preostalim štirim najboljšim igralkam na Symetra Touru.

Na odprtem prvenstvu ZDA, ki je ob ANA Inspiration, prvenstvu PGA, British Opnu in The Evian eno od petih največjih turnirjev na svetu, bo nastopilo 156 igralk iz 26 držav. Doslej je na 'majorjih' od Slovenk igrala le Katja Pogačar; na prvenstvu Velike Britanije 2019 je za dva udarca zgrešila rez.

Na prvem mestu med 41 novinkami

Turnir z nagradnim skladom 4,5 milijona dolarjev, na katerem bo prvič nastopila Slovenka, bo trajal od četrtka do nedelje. Foto: Peter Kastelic Ana Belac se z uvrstitvijo na US Opnu ne obremenjuje. Bolj se nanjo ozirajo tekmice, saj je mladi Slovenki z zmago na Symetri uspel redko viden dosežek v prvi sezoni med profesionalnimi igralkami. "Igrala bom po najboljših močeh. Golf je nepredvidljiva igra. Na rezultat vplivajo številni dejavniki," je poudarila za STA.

Na spletni strani priznane ameriške revije Golfweek je Ana Belac izpostavljena na prvem mestu med enainštiridesetimi novinkami, ki se lahko pridružijo štirim izbrankam, ki so od leta 1946 v prvem poskusu prišle do naslova na US Opnu. Američankama Patty Berg in Kathy Cornelius je to uspelo kmalu po drugi svetovni vojni, Južnokorejkama Birdie Kim in Gee Chun pa v tem stoletju.

"Čeprav je od zadnjih turnirjev minil že cel mesec, me premor ne skrbi, saj se držim svoje rutine. Obe igrišči sta tehnično bolj zahtevni in daljši od tistih na turneji Symetra ali LPGA touru. A takšna mi ustrezajo. Pogoje bo začinil še močan veter, ki je tipičen za ta del Teksas, kar je lahko dodaten zagon za moj mlin, saj sem kot igralka, vzgojena na burji, svoj največji uspeh v Severni Karolini dosegla ob močnem vetru in dežju," je poudarila Belačeva.

Turnir z nagradnim skladom 4,5 milijona dolarjev bo trajal od četrtka do nedelje, zmagovalka pa bo za nagrado prejela 675.000 dolarjev.