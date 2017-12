Zgodovinski mejnik za Katjo Pogačar in slovenski golf

Slovenski golf je ob zaključku leta dosegel zgodovinski mejnik. Katja Pogačar si je kot prva Slovenka zagotovila nastopanje na evropski turneji. To ji je uspelo na kvalifikacijah v Maroku, kjer je v konkurenci 106 igralk zasedla devetnajsto mesto.

Triindvajsetletna reprezentantka Slovenije, ki je letos zaključila študij na univerzi Ohio State ter kmalu za tem postala profesionalna igralka, se bo lahko udeležila večine turnirjev, organiziranih s strani Ladies European Tour, ter še nekaterih, ki jih LET organizira skupaj z ostalimi turnejami.

"Zelo sem vesela, da sem zadnjih sedem lukenj odigrala z odločnim in pozitivnim pristopom. Vedela sem, da moram narediti vsaj en birdie, vendar puti kar niso šli notri. Cel teden sem s sestro Ano, ki je bila moj caddy, govorila o možnostih za eagle. Ko sem hodila proti zadnji luknji, paru 5, sem vedela, da me le trije dobri udarci ločijo do zagotovljene uvrstitve. Udarila sem perfekten driver udarec, s katerim sem bila od zastavice oddaljena le 165 metrov. Ko sem udarila drugi najboljši udarec v mojem življenju, se mi je že smejalo. Štirimetrski put je bil le pika na i," je povedala Ljubljančanka.