Zaradi nesreče s smrtnim izidom mu grozi 20-letna zaporna kazen #video

So the video from the accident tmz put out #RaiderNation pic.twitter.com/rF1fmbKexl

Ruggsa je franšiza iz lige NFL takoj odpustila, po informacijah iz ZDA pa ga čaka dolga zaporna kazen zaradi vožnje pod vplivom alkohola in povzročitve nesreče, v kateri je umrla 23-letna ženska. V nesreči je bila hudo poškodovana tudi Ruggsova spremljevalka.

Tudi igralec ameriškega nogometa je moral po nesreči v bolnišnico, danes pa so ga iz nje že odpustili. Za tem so ga odpeljali v pripor, kasneje pa zaslišali na prvi sodni obravnavi.

Tožilstvo je danes predstavilo informacije obcestnih kamer in podatke iz avtomobila, iz katerih so razbrali, da je Ruggs dve sekundi pred nesrečo vozil kar 251 kilometrov na uro, po sproženju zračnih blazin v njegovem vozilu pa je bila hitrost še vedno okoli 200 kilometrov na uro, piše AFP.

Obenem so tožilci sporočili, da je bila raven alkohola v krvi 22-letnega športnika dvakrat večja od dovoljene meje. V vozilu so preiskovalci nesreče našli tudi nabito pištolo.

Prizorišče nesreče Foto: Guliverimage

Ruggsu grozi tudi najvišja, 20-letna zaporna kazen, če bo obsojen po zakoniku zvezne države Nevade glede vožnje pod vplivom in povzročitve hudih poškodb ali smrti.

Dvaindvajsetletni lovilec je sicer kmalu po zaslišanju plačal 150 tisoč ameriških dolarjev varščine.

Ruggsa so Raiders izbrali kot 12. na naboru lige NFL leta 2020, v tej sezoni pa je bil eden ključnih mož lasvegaškega moštva v napadu.

Rainbow is still closed in both directions while fatal investigators get a better look with daylight. Waiting for @LVMPD to release info on injuries or fatalities. @8NewsNow https://t.co/cS6w8Rrvb5 pic.twitter.com/SsO85v66VM