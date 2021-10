Tomu Bradyju uspelo kot prvemu v zgodovini

Zvezdnik ameriškega nogometa Tom Brady je postal prvi podajalec v zgodovini lige NFL, ki je podal za 600 touchdownov. To mu je uspelo na nedeljski tekmi med Tampa Bay Buccaneers in Chicago Bears, ki so jo branilci naslova dobili z 38:3. Vseeno pa je 44-letnik skorajda ostal brez spominske žoge, s katero je dosegel mejnik, je poročal ameriški CBS.

Brady se je s 602 podajama za zadetek vpisal v zgodovino tega tekmovanja. Jubilejno 600. podajo je sicer ujel Mike Evans, a nato žogo dal enemu od navijačev, nevedoč, da je njegov moštveni kolega dosegel nov mejnik in si jo želel kot spominek.

Navijač Byron Kennedy je nato žogo vrnil Bradyju ob dogovoru z osebjem Buccaneers, da dobi drugo in še kakšen spominek, po poročanju ameriške televizije CBS.

"Lepa gesta. V zameno bo dobil nekaj lepega, dali mu bomo čelado, nekaj dresov ali kaj podobnega. Res je 'kul', da je vrnil žogo," je kasneje na tiskovni konferenci dejal Brady.

"Vem, koliko to pomeni Tomu. Poleg tega sem bil pripravljen zanjo kaj zamenjati," pa je za Tampa Bay Times dejal Kennedy, ki bi lahko sicer z žogo na kakšni dražbi zaslužil tudi več sto tisoč ameriških dolarjev.

Foto: Guliverimage

"Nič v tem športu ni odvisno le od enega posameznika"

Kljub prepričljivi zmagi Tampe, Brady ni bil popolnoma zadovoljen s svojo predstavo. "Danes sem kljub naši izdatni zmagi zgrešil veliko podaj in upam, da se bomo tudi iz te sicer dobre tekme nekaj naučili. Zunaj smo pustili veliko točk," je po tekmi v svojem slogu dejal 44-letnik.

"Sem zelo srečen, da sem lahko skozi leta igral z odličnimi igralci in moštvenimi kolegi. Sam skušam le opraviti svoje delo. V vseh 22 letih je bilo na drugi strani ogromno tistih, ki moje podaje lovijo. Nič v tem športu ni odvisno le od enega posameznika," je še mejnik ocenil Brady.

Na večni lestvici ima31 podaj za touchdown več od Drewa Breesa (571), tretji pa je Peyton Manning (539). Foto: Guliverimage

Daleč pred vsemi

Sedemkratni prvak lige NFL, šestkrat je slavil z New England Patriots, letos februarja pa temu dodal še prstan s Tampo, ima na večni lestvici 31 podaj za touchdown več od Drewa Breesa (571), tretji pa je Peyton Manning (539).

Zgolj še Brett Favre (508) je v ligi NHL podal za več kot 500 zadetkov. Od aktivnih podajalcev je na petem mestu večne lestvice Aaron Rodgers (Green Bay Packers) s 427.

Tampa je sicer po šestih zmagah in enem porazu po sedmih tekmah prvi favorit za osvojitev naslova tudi v sezoni 2021/22, potem ko so Kansas City Chiefs z zvezdniškim podajalcem Patrickom Mahomesom slabo začeli to tekmovalno obdobje in v nedeljo vpisali še četrti poraz na sedmi tekmi.