Zala Urh na mladinskem SP le za las zgrešila bronasto medaljo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska šahistka Zala Urh je na svetovnem prvenstvu do 20 let, ki je od 12. oktobra potekalo v kraju Cala Gonone na Sardiniji, za las zgrešila bron, osvojila je četrto mesto. Bila je 13. nosilka tekmovanja v konkurenci šahistk in je osvojila osem točk v 11. krogih turnirja. Naslov je osvojila Govhar Bejdulajeva iz Azerbajdžana z 8,5 točke