Zakrajšek v Barnaulu šesti, Debeljak osmi

Tekmovalni teden v Sibiriji se počasi zaključuje. Dodatne olimpijske kvalifikacije so mimo, prav tako pa tudi že večina slovenskih nastopov na drugi tekmi svetovnega pokala v sprintu na mirnih vodah. Danes smo lahko spremljali dva slovenska nastopa v finalih A. Jošt Zakrajšek je najprej nastopil v polfinalu na 1000 metrov, kjer je imel peti čas in se po času uvrstil v finale A, ki je bil prav tako na sporedu danes. V finalni tekmi je v cilj priveslal kot šesti. Zmagal je Kitajec Dong Zhang, drugi je bil Litovec Andrej Olijnik, tretji pa Šved Denis Kernen.

Vid Debeljak Foto: Nina Jelenc

Vid Debeljak zasedel 8. mesto na 200 metrov

V finalu na 200 metrov je nastopil Vid Debeljak in na koncu zasedel osmo mesto. Zmagal je Litovec Mindaugas Maldonis, ki si je v petek tudi še priboril zadnjo vozovnico za Tokio, drugi je bil Šved Petter Menning, tretji pa Latvijec Roberts Akmens.

Rok Šmit je veslal v polfinalu kajakašev na 500 metrov, a bil prepočasen za napredovanje v finale. V polfinalni skupini, kjer je bil najhitrejši Hrvat Antun Novaković, je namreč v cilj priveslal kot šesti in tako zaključil z nastopi na tej razdalji. V finalu A je zmagal Čeh Jakub Zavrel, pred Južnoafričanom Chrisjanom Coetzeejem in Italijanom Andreo Scherom.

Mia Medved ni nastopila na 200 metrov

Mia Medved ni nastopila v polfinalu kajakašic na 200 metrov, kjer je nato v finalu A zmagala Avstrijka Viktoria Schwarz. Druga je bila Turkinja Lasma Liepa, tretja pa Argentinka Sabrina Ines Ameghino.

Zadnji dan preizkušenj v Barnaulu sta izmed Slovencev na startni listi le še Rok Šmit in Jošt Zakrajšek, in sicer v 5000-metrski preizkušnji. Sledi izjemno kratek tekmovalni premor, saj bo med 3. in 6. junijem v Poznanu potekalo člansko evropsko prvenstvo.