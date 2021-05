Zadnji dan EP v plavanju tri zlate kolajne za Italijo

Simona Quadarella je zlatima kolajnama na 800 in 1500 m prosto dodala še zlato na 400 m prosto in potrdila, da bo vroče italijansko železo v boju za olimpijska odličja poleti v Tokiu.

Branilka Simona Quadarella je zlatima kolajnama na 800 in 1500 m prosto dodala še zlato na 400 m prosto in potrdila, da bo vroče italijansko železo v boju za olimpijska odličja poleti v Tokiu. Triindvajsetletna Italijanka je v Duna Areni po mili volji obvladovala konkurenco, tudi tokrat pa je njena prednost pred vrstnico Rusinjo Ano Jegorovo znašala sekundo in pol. In tudi z letošnjega prvenstva se Quadarella vrača na Apeninski polotok kot ena največjih zvezdnic v Evropi, saj je spet osvojila tri naslove.

Boj za olimpijsko kolajno je na 200 m hrbtno napovedala tudi Margharita Panziera, ki je zlato kolajno dosegla z novim rekordom prvenstev 2:06,08 in ubranila lastni naslov iz Glasgowa 2018. Pričakovana je bila tudi zmaga nove svetovne rekorderke Benedette Pilato na 50 m prsno. Šestnajstletnica je v soboto z 29,30 postavila nov svetovni rekord, v finalu pa je bila le pet stotink sekunde počasnejša in spet skoraj sekundo pred tekmicami.

Margharita Panziera je zlato kolajno dosegla z novim rekordom prvenstev. Foto: Guliverimage

Na 50 m delfin je bila najhitrejša Nizozemka Ranomi Kromowidjojo, ki je izkoristila nenastopanje svetovne rekorderke Sarah Sjoestroem iz Švedske ter osvojila že svojo 80. kolajno na velikih tekmovanjih. Mešano štafeto so dobile Britanke, Italijanke, za katere je v prvi menjavi plavala Panziera, pa so bile bronaste.

V moški konkurenci je z zmago na 50 m prosto za presenečenje poskrbel 32-letni Finec Ari Pekka Liukkonen. Le 21-letni Madžar Kristof Milak je z rekordom prvenstev 50,18 na 100 m delfin napovedal, da že na olimpijskih igrah v Tokiu kot edini Evropejec lahko ogrozi dosežke Američana Caleba Dressla.

18-letni Rus Ilija Borodin je ob zmagi na 400 m mešano s 4:10,02 dosegel tudi nov mladinski svetovni rekord. Foto: Guliverimage

Kot velik talent za prihodnja leta pa se kaže tudi 18-letni Rus Ilija Borodin. Ta je ob zmagi na 400 m mešano s 4:10,02 dosegel tudi nov mladinski svetovni rekord. Lastnega, ki ga je dosegel aprila, je popravil za več kot sekundo. Moško mešano štafeto so z rekordom prvenstev 3:28,59 dobili Britanci.

Naslednje evropsko prvenstvo v velikem bazenu bo prihodnje leto v Rimu, že novembra pa se bodo najboljši plavalci stare celine zbrali v Kazanu na evropskem prvenstvu v 25-metrskih bazenih.

