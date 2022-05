Za slovensko kolajno v Turčiji poskrbela parakarateistka Bekčićeva

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kiti Smiljan se je pred tem v kategoriji do 68 kg prebila do repesaža, kjer je izgubila z Nemko Magdaleine Schröter in osvojila sedmo mesto.

Zelo dobro je v kategoriji do 50 kg nastopila tudi tekmovalka trboveljskega kluba Urška Haberl, ki se je po dveh zmagah prebila do četrtfinala, kjer pa jo je ugnala Hrvatica Jelena Pehar. Ta je nato izgubila polfinalni dvoboj in Haberlovi s tem zaprla pot v repasaž.

Ostali slovenski tekmovalci so izpadli v uvodnem krogu.

