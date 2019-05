Za konec izbirnih tekem najboljši Berčič, Novakova, Testen in Kozorogova

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z drugo izbirno tekmo v Bratislavi in skupno četrto izbirno tekmo za sestavo slovenske reprezentance se je zaključilo letošnje obdobje izbirnih tekem v slalomu na divjih vodah. V nedeljskih kvalifikacijah mednarodne tekme so bili izmed Slovencev najboljši Anže Berčič, Ajda Novak, Niko Testen in Alja Kozorog.