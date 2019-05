V Bratislavi v ospredju Božič, Kragljeva, Testen in Kozorogova

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slalomisti na divjih vodah so v Bratislavi, kjer sta na vrsti še zadnji dve izbirni tekmi za sestavo slovenske članske reprezentance. V sobotnem delu izbirnih tekem so si zmage priveslali Alja Kozorog, Urša Kragelj, Niko Testen in Luka Božič.