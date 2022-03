Za Jorgića tokrat v Dohi konec v drugem krogu

Na prvem tekmovanju v Dohi so slovenski predstavniki imeli več uspeha, Katarina Stražar in Ana Tofant sta se uvrstili v polfinale dvojic. Tokrat sta izpadli že v kvalifikacijah, kjer je bilo zanju konec tekmovanja tudi v posamični konkurenci, v kvalifikacijah pa je med posamezniki izpadel tudi Deni Kožul.

Na prvem turnirju v Dohi je bil v osmini finala za trenutno enajstega igralca svetovne lestvice Jorgića usoden An Jaenhyun iz Južne Koreje. Tudi na drugem turnirju mu je žreb v drugem krogu namenil igralca iz Azije, Xu Feija, ki je na svetovni lestvici sicer šele na 140. mestu.

"Vsi kitajski igralci so kakovostni, pokazalo pa se je, da žal nimam dovolj kakovosti v žogicah, da bi jim lahko pariral. Občutil sem tudi manjšo utrujenost in nekako nisem prišel do svoje igre. V zadnjem času mi žreb resnično ni naklonjen, vendar to ne sme biti izgovor. V bližnji prihodnosti me čaka ligaško tekmovanje v nemški bundesligi," je po porazu dejal 23-letni Hrastničan.

Preberite še: