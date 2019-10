Za baseballsko lovoriko v MLB Houston in Washington

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Houston Astros so drugi finalisti lige MLB.

V severnoameriški baseballski ligi MLB sta znana oba finalista, ki se bosta v prestižnem dvoboju, World series, borila za naslov prvaka. Drugi udeleženci so igralci Houston Astros, ki so za finale premagali New York Yankees. V finalu bodo njihovi tekmeci Washington Nationals, ki jim je uvrstitev v odločilne boje uspela prvič v klubski zgodovini.

Za Houston Astros je finale MLB tretji doslej, do letošnjega so prišli po zmagi nad Yannkees s 6:4 na sobotni šesti tekmi in s skupnim izidom 4:2 v zmagah. Houston je bil prvak leta 2017, leta 2005 pa je klonil v finalu proti Chicagu.

Washington Nationals so imeli na poti do finala lažje delo, saj so gladko s 4:0 v zmagah premagali St. Louis Cardinals.

Finalna serija, World series, se bo začela v noči na sredo.