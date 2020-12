Z dobrodelnim kolesarjenjem v Novi Gorici osvetljujejo božična drevesca

Tekaška prireditev, ki so jo prejšnja leta pripravljali v Novi Gorici, se je letos spremenila v 12-urni kolesarski maraton. Dobrodelno kolesarjenje so pripravili kar na osrednjem Bevkovem trgu v Novi Gorici, dogaja pa se na sobnih kolesih. S poganjanjem tam postavljenih sobnih koles namreč ustvarjajo elektriko za osvetlitev božičnih drevesc.

Na dobrodelno kolesarjenje so se lahko prijavile ekipe, katerih člani se bodo danes med osmo in 20. uro izmenjevali na sobnih kolesih. Med samo menjavo tekmovalcev iste ekipe bodo kolesa razkuži ter pripravi za novega tekmovalca. Za vsak prevožen kilometer bodo donatorji (Arctur, Gen-I, Mahle, Medicinski center Šinigoj, projekt RUNE) prispevali po en evro za pomoč otrokom iz šibkejših okolij na Goriškem, so sporočili iz Mestne občine Nova Gorica.

Dobrodelno prireditev so pripravili v Društvu ljubiteljev teka Filipides in Rotary klubu Nova Gorica v sodelovanju z Mestno občino Nova Gorica.

"V tem času se je porodila tudi zamisel, da bi zaradi epidemiološke situacije renomirano goriško tekaško prireditev Goricatlon preoblekli v kolesarski dres ter s tem ponovno opozorili na cilj, da naša destinacija postane dobesedno raj za kolesarje. Pri vsem tem pa je izjemno dobrodošlo dejstvo, da združujemo tehnično znanje, gibanje in dobrodelnost," je ob predstavitvi dobrodelnega dogodka povedal novogoriški podžupan Simon Rosič.

Zaradi letošnjih razmer ob epidemiji je tudi novoletna okrasitev središča mesta nekoliko drugačna kot doslej. Dijaki in študenti Šolskega centra Nova Gorica so pod vodstvom mentorjev v dveh ličnih zabojnikih postavili štiri sobna kolesa, povezana z osvetlitvijo posamezne smrečice, posajene v loncu. Led luči na smrečicah svetijo z različno jakostjo in učinkom glede na to, kako močno oseba poganja kolo.

Obiskovalcem in uporabnikom teh sobnih koles so do 3. januarja na izbiro različne težavnostne stopnje kolesarjenja, take, kot jih lahko prevozijo na kolesarskih poteh do goriških kulturno-zgodovinskih in naravnih znamenitostih. Obiskovalcem želijo prikazati, koliko truda je potrebnega, da se energija proizvede, in sočasno osvestiti ljudi o pametni rabi energije.

Kolesariti je mogoče v 15 minutnih terminih vse dni v tednu, vsakemu terminu pa sledi pet-minutno razkuževanje. Rezervirati je mogoče tudi več zaporednih terminov. V vsakem zabojniku lahko istočasno kolesarijo štirje kolesarji, saj so med kolesi zaščitne plastične pregrade.