Slovenki boje v dvojicah končali v četrtfinalu

Slovenski namiznoteniški igralki Katarina Stražar in Lea Paulin sta nastope na turnirju WTT Contender v Laškem med dvojicami končali v četrtfinalu. Potem ko sta sinoči premagali švedski par za preboj v četrtfinale, sta danes klonili proti ekipnima evropskima prvakinjama iz Cluja. Nemki Sabine Winter in Nina Mittelheim sta zmagali s 3:1.

Stražarjeva in Paulinova sta nemški dvojici odščipnili niz, ko sta po dveh poskrbeli za izenačenje na 1:1, nato pa sta Winterjeva in Mittelheimova zanesljivo dobili naslednja dva niza in zmagali s 3:1 (11, -7, 1, 5).

To je bil obenem zadnji slovenski ženski namiznoteniški nastop na mednarodni sceni letos, saj Slovenk na bližnjem svetovnem prvenstvu v ZDA ne bo.