Washington z novim preobratom do prvega naslova v ligi MLB

Moštvo Washington Nationals je z zmago s 6:2 nad Houston Astros na odločilni sedmi tekmi finala ameriške baseballske lige MLB osvojilo prvi naslov v zgodovini. Finalno serijo so zaznamovali številni preobrati, tudi na zadnji tekmi je Washington ujel zaostanek z 0:2, zmage na vseh tekmah pa so na koncu pripadle gostujočim ekipam.

Ekipi iz prestolnice ZDA je s četrto zmago serije v Houstonu uspelo veliko presenečenje, saj je Houston po 107 zmagah v rednem delu veljal za velikega favorita finala.

Odločilna je bila sedma izmenjava tekme, ko je napadu Nationals uspelo priti do treh točk in do vodstva po zaostanku z 0:2. To je nato gostujoča ekipa povečala že v naslednji izmenjavi s še eno točko, v zadnji izmenjavi pa dodala še dve ob uspešni obrambi za končno zmago.

Pri Washingtonu je šlo za za znan scenarij, saj je moštvo vso sezono uprizarjalo preobrate. V rednem delu je po uvodu sezone z izkupičkom 19:31 nato zabeležilo 74 zmag na naslednjih 112 tekmah, v končnici pa mu je uspel povratek po zaostanku tako z Milwaukeejem v seriji wild card kot tudi Los Angeles Dodgers v divizijskem finalu.

Tudi v finalni seriji se je Washington, ki še nikdar prej v svoji 50-letni zgodovini (leta 2005 se je preselil iz Montreala v Washington) ni šel dlje od četrtfinala lige, moral izkopati iz luknje. Po zmagah na uvodnih tekmah v Houstonu je izgubil vse tri domače tekme in se vrnili v Houston z zaostankom 2:3, kjer pa mu je vendarle uspel veliki met.

Tako se je prvič v zgodovini lig MLB zgodilo, da je na vsaki tekmi finale serije zmagalo gostujoče moštvo, kar bo tudi širše zapisano kot mejnik v ameriških poklicnih ligah, v katerih se finalne serije igrajo na štiri dobljene tekme.