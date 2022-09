Čeper dva kroga od bronastega odličja

Čeper je bil po natančnem delu tekmovanja z 293 krogi na prvem mestu. V hitrostrelnem delu je zadel 287 krogov, a imel tudi dva ponesrečena strela, ki sta ga na koncu stala prvih stopničk na velikem tekmovanju.

Zlato kolajno je osvojil Švicar Adrian Schaub, srebrno Azerbajdžanec Ruslan Lunev, bronasto pa Estonec Peeter Olesk.

Slovenke brez finala

Živa Dvoršak, Urška Kuharič in Klavdija Jerovšek so veliko pričakovale od današnje ekipne tekme v disciplini malokalibrska puška trojni položaj 50 metrov, na koncu pa so v mrzlem in vetrovnem vremenu s 1295 krogi zasedle 12. mesto in se niso prebile v finale.

Najbolj razpoložena je bila Dvoršakova, sicer sedma na posamični tekmi v kraljevski strelski disciplini, ki je zadela 434 krogov. Jerovškova je ekipno tekmo končala s 432, Kuharičeva pa s 429 krogi.

Živa Dvoršak se z rojakinjami ni prebila v finale ekipne tekme. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida