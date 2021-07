Vrhovno sodišče ZDA zavrnilo prepoved določenih kompenzacij za univerzitetne športnike

Vrhovno sodišče je odločilo, da NCAA ne more omejevati ugodnosti za študente športnike, ki so povezane z izobraževanjem, kot so na primer računalniki ali štipendije. Odločitev ne pomeni, da lahko študenti športniki dobivajo plače, ampak le druge ugodnosti, ki so povezane s šolanjem.

Po doslej veljavnih pravilih so univerze športnikom lahko ponujale ugodnosti le do vrednosti stroškov šolanja, ker se s tem ohranja amaterska narava univerzitetnih športov. Vendar pa se študenti športniki že leta pritožujejo, da z njimi služijo univerze, trenerji in praktično vsi drugi, le oni ne dobijo nič.

Nekdanji študenti športniki so tožili in trdili, da so pravila NCAA nepoštena in kršijo proti-monopolno zakonodajo, ki promovira konkurenčnost in tekmovalnost. Vrhovni sodnik Neil Gorsuch je v mnenju vseh napisal, da je NCAA želela imuniteto pred proti-monopolno zakonodajo, kar ne gre.

Foto: Reuters

Podpora poklicnih športnih zvez in vlade

Študente so pri tožbi podpirale poklicne športne zveze kot so NBA, NFL, WNBA, prav tako tudi vlada predsednika Josepha Bidna.

Odločitev sodišča bo po mnenju NCAA dodatno zameglila mejo med poklicnim in amaterskim športom. Univerze bodo sedaj mamile študente z velikimi ugodnostmi. NCAA sicer že sama spreminja lastna pravila glede tega ali lahko športniki študenti tržijo svoja imena in podobe.

Zaradi popularnosti določenih športov v ZDA bodo zdaj univerze nadarjene bodoče poklicne športnike mamile k sebi z raznimi dodatnimi ugodnostmi, saj bodo dobile vse povrnjeno z obrestmi, če bodo dosegali športne uspehe.