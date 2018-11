Vozlova dvakrat blizu normi za SP

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Plavalka kranjske Zvezde Tjaša Vozel je na mednarodnem plavalnem mitingu v Kranju zmagala na 50 m in 200 m prsno ter se na krajši razdalji z 31,04 normi za decembrsko SP na Kitajskem približala na tri desetinke, na daljši z 2:26,14 na sekundo in pol.

"Moj cilj ostaja nastop na olimpijskih igrah leta 2020 v Tokiu. Danes se za tekmo in lovljenje norme nisem posebej pripravljala, saj Kitajska ni obvezna postaja in v tekmo sem šla po principu, če bo norma, v redu, drugače pač ne. Majhna želja pa je bila seveda v ozadju, saj sem že oktobra dosegla izid 2:25,8," je po tekmi povedala Vozlova, ki je v obeh obračunih ugnala glavno tekmico v Sloveniji Tino Čelik iz Triglava, kluba organizatorja.

Zadnjo priložnost za normo bo imela Vozlova v nedeljo na 100 m prsno. "To bo res težko. Sama si želim predvsem dobro plavanje in izid pod 1:07," je še povedala dolgoletna reprezentantka.

Dobro se je predstavila tudi Katja Fain

Katja Fain Foto: Vid Ponikvar Z 1:57,39 se je na generalki pred SP na 200 m prosto v dobri formi predstavila Katja Fain, ki je v disciplini dneva prepričljivo ugnala Ravenčanki Janjo Šegel in Tjašo Oder ter se državnemu rekordu Sare Isaković približala na dobre pol sekunde. Že pred tem je Šeglova osvojila tudi drugo mesto na 50 m prosto, na 200 m mešano pa na koncu ob zmagi dosegla še osebni rekord.

Na 800 m prosto je prav ob koncu prepričljivo zmagala najboljša slovenska plavalka zadnjih let Tjaša Oder, ki je z 8:25,41 za štiri sekunde ugnala mlado Fainovo, obe pa sta bili še enkrat hitrejši od zahtevane norme Mednarodne plavalne zveze za nastop na decembrskem prvenstvu v Hongzhouju.

"Sem še v polnem treningu in zelo sem zadovoljna s tekmo na 200 m prosto, kjer sem se približala osebnemu rekordu, na 800 m prosto pa sem si želela malo več," je po tekmi povedala Fainova, ki je izredno hitra prejšnji teden v Gradcu na 1500-metrski razdalji. "Očitno mi je bazen tam bolj ustrezal," je dodala.

Tjaša Oder na svetovno prvenstvo na Kitajsko ne bo odpotovala. Foto: Vid Ponikvar

Zaradi podelitve diplome na Kitajsko sploh ne bo potovala

Odrova, ki zaradi podelitve diplome na univerzi Arizona ne potuje na SP na Kitajsko, je dosegla tudi najboljši posamični izid dneva. "Doma vedno poskušam zmagati. Šport je pač šport. Izid je bil dober, sama pa vem, da sem lahko še hitrejša, saj v plavanju še vedno napredujem, slaba pa sem na obratih, kar je v malem bazenu zelo pomembno," je o dvoboju s Fajnovo povedal Odrova.

O nenastopanju na SP pa: "Zelo se veselim Amerike. Resda je na sporedu SP, a me poleti čaka naslednje. Morda je v pripravah na poletno sezono to celo dobro, saj se ne bom pripravljala za decembrsko tekmo. V Južni Koreji bi se na 1500 m prosto res rada uvrstila v finale."

Solidno je nastopala tudi Celjanka Anemari Košak, najhitrejša na 50 m prosto in druga na 100 m hrbtno.

V moški konkurenci je z novim mladinskim rekordom 1:48,60 na 200 m prosto izstopal Pirančan Marcel Primožič. Ravenčan Matija Može je dosegel zmagi na 200 m prsno in 200 m mešano ter bil drugi na 50 m prsno. Njegov klubski in reprezentančni kolega Gal Kordež je bil najboljši na 50 m prosto in 100 m delfin.

Preberite še: