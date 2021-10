Vodišek po drugem dnevu SP med deseterico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Sardiniji so v sredo, prvi dan SP, nastopile le tekmovalke, danes pa tudi tekmovalci, ki so opravili štiri plove. Vodišek, ki je tretji na svetovni lestvici, je bil v prvem plovu sedmi. Zmagal je v drugi regati, v tretji pa je bil drugi. Četrta regata mu je uspela najslabše, bil je deseti, ta uvrstitev pa se mu kot najslabša tudi črta iz skupnega seštevka.

"Današnji dan sem začel z malo premajhnim padalom. Napako sem takoj opazil in sem ga do naslednje regate zamenjal z večjim. Bilo je tesno s časom, na startno črto sem prišel minuto pred startom. Drugo regato sem z večjim padalom nato dobil, v naslednji pa sem bil drugi. V zadnji regati dneva pa sem naredil dve napaki in končal deseti, čeprav sem na prvo bojo prišel drugi," je sporoči Vodišek.

S tremi točkami vodi Francoz Theo de Ramecourt, s točko več je drugi Maximilian Maeder iz Singapurja, ki je bil v Franciji sredi septembra presenetljivo prvi na odprtem evropskem prvenstvu.

Marina Vodišek je bila danes 18., 16., 16., in 12. Vodi Američanka Daniela Moroz (5).

Prvenstvo se bo končalo v nedeljo, 17. oktobra.