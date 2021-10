Vodišek 11. na SP

Vodišek, tretji na svetovni lestvici, je v soboto, predzadnji dan tekmovanja, z osmega napredoval na tretje mesto. S tem si je priboril lepo izhodišče pred današnjim polfinalom. V njem je jadral v skupini A, imel je najboljše izhodišče, a je po dveh šestih mestih zbral 13 točk in v skupini končal na petem mestu.

"Današnji dan ni bil tak, kakršnega smo si zamislili. Premalo je pihalo, a so nas vseeno poslali na vodo. Namerili so hitrost vetra med petimi in šestimi vozli, včasih je bilo tudi le tri ali štiri vozle. Ponekod so bile na regatnem polju vetrovne luknje," je pogoje v zaključku SP opisal Vodišek.

Na tem SP se je veliko naučil

"Prvo regato sem kar v redu startal, a sem opazil, da ne morem iti naprej tako kot ostali. Ob koncu sem videl nekaj belega plovčka in deset metrov laksa zadaj, kar me je zaustavljalo. V drugem plovu pa z manjšim kajtom v šibkem vetru ni šlo in sem ves čas padal nazaj po lestvici. Za naslednjič se moram bolje pripraviti na take razmere in nastopiti z drugim padalom. Veliko sem se naučil na tem SP, boljši sem, kot ko sem prišel sem na Sardinijo," je še ocenil Vodišek.

V finalu je Francoz Theo de Ramecourt obdržal prednost, ki si jo je priboril v prejšnjih regatah in osvojil zlato, drugi je bil njegov rojak Axel Mazella, bron je osvojil Italijan Riccardo Pianosi. V ženski konkurenci si je naslov prvakinje priborila Američanka Daniela Moroz.

Theo de Ramecourt je bil na prejšnjem SP leta 2019 četrti, na letošnjem odprtem evropskem prvenstvu v Montpellierju pa je branil naslov in končal na 10. mestu. Naslov prvaka stare celine je osvojil Mazella. Vodišek je bil v evropski konkurenci sedmi, mesto nižje pa v odprti, v kateri je presenetljivo zmagal Maximilian Maeder iz Singapurja. Ta je bil tokrat peti.