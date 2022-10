Veslaška naslova še v Maribor in Izolo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ženski konkurenci je Kostanjškova, udeleženka nedavnega svetovnega prvenstva na Češkem, zanesljivo premagala Jano Dremelj in Amber Čop z Bleda.

Tudi med dvojnimi dvojci so se Blejci morali zadovoljiti z nižjima stopničkama zmagovalnega odra. Druga sta bila Izak Žvegelj in Semjon Karvčuk, tretja pa Jure Hojkar in Miha Aljančič.

Preberite še: