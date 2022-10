Hrvatu po pričakovanjih naslov v skifu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvatu se je najbolj približal veslač domačega kluba Izak Žvegelj, ki je zaostal 13,41 sekunde, družbo na zmagovalnem odru pa jima je delal drugi veslač Bleda Semjon Kravčuk.

V članski kategoriji so prireditelji podelili še dva kompleta odličij. Med dvojnimi četverci so bili najboljši veslači mariborskih Dravskih elektrarn pred Bledom in izolskim Argom.

V ženski konkurenci sta tekmovalki Arga Nina Kostanjšek in Neja Tepeš prepričljivo opravili s konkurenco med dvojnimi dvojci. Drugo mesto je odšlo v Maribor, bron pa je pripadel Nautilusu Kopru.

