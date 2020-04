Veliki spektakel v golfu namesto aprila šele novembra

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tiger Woods bo moral podobno kot njegovi tekmeci počakati na turnir v Augusti vsaj do novembra. Foto: Reuters

Pandemija novega koronavirusa je prizadela tudi svet golfa. Organizatorji golfskega kluba Augusta v ZDA so namreč preložili prvi veliki turnir oziroma major sezone. Ta bi moral biti aprila. Kot so sporočili, bodo golfski major z upoštevanjem navodil zdravstvenih oblasti skušali izpeljati od 9. do 15. novembra.