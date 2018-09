V Radečah podelili prve letošnje državne naslove v sprintu na mirnih vodah

V Radečah poteka državno prvenstvo v sprintu na mirnih vodah. Uvodni dan so bile na sporedu preizkušnje na 1000 in 500 metrov. Na 1000-metrski razdalji se je naslova prvaka med kajakaši pričakovano veselil Jošt Zakrajšek, v ženski konkurenci pa je zmagala Szilvia Kollo.

Kajakaš tacenskega kluba Zakrajšek ni imel večjih težav pri naskoku na vnovičen naslov državnega prvaka. Na 1000 metrov je bil od tekmecev hitrejši več kot 21 sekund in pol. Na drugo mesto je priveslal Simon Blaževič, član kajakaškega kluba iz Ankarana, na tretje pa David Franca iz Žusterne.

V ženski konkurenci je bila najhitrejša članica kajakaškega kluba Orka Szilvia Kollo, drugo in tretje mesto pa sta si priveslali kajakašici Žusterne Metka Volk Štefič in Lea Prodan. Slednji sta bili prva in druga med mlajšimi članicami, v tej konkurenci pa je bron pripadel še eni kajakašici istega kluba Katji Volk Štefič.

Med kajakaškimi dvojci v članski konkurenci sta bili najhitrejši Ula Valentič in Tia Franca (KKK Žusterna), Manca Mikelj in Urška Mustar sta bili drugi, Katja Arh in Tjaša Mikelj pa tretji (vse KKK Bohinj).

V kajakaškem dvojcu med mlajšimi člani sta prvaka postala Tit Faletič in Alen Mugerli (KK Soške elektrarne), druga sta bila Peter Karas in Dar Veter Larikov (KKK Žusterna), tretja pa Andraž Korošec in Jan Markelj (KKK Bohinj).

V sobotnem delu programa so bile izvedene tudi kvalifikacije in nekaj finalov na 500 metrov. Med članicami sta v kajakaškem dvojcu zmagali Szilvia Kollo in Maja Hočevar (KKK Orka), pred Evo Arh in Tjašo Mikelj ter Saro Seničnjak in Manco Mikelj (vse KKK Bohinj).

Preostale tekme na 500 metrov ter preizkušnje na 200 metrov bodo na sporedu v nedeljo.