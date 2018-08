Zakrajšek SP končal na 11. mestu

Zakrajšek je sprva ciljno črto sicer prečkal šele kot 14., a so sodniki nato diskvalificirali nekaj tekmovalcev, pri čemer je prišlo do napake pri končnih uvrstitvah.

Zmaga je ostala Portugalcu Fernandu Pimenti, srebro Dancu Reneju Holtenu Poulsenu, bron pa je po novem osvojil Norvežan Eivind Vold. Brez odličja je tako ostal Španec Javier Hernanz.

Ostermanova končala na devetem mestu

Slovenska kajakašica Anja Osterman je na svetovnem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah v Montemor-o-Velhu na Portugalskem v današnjem finalu na 200 metrov osvojila deveto mesto. Zmagala je Lisa Carrington iz Nove Zelandije pred Emmo Jorgensen iz Danske in Linneo Stensils iz Švedske.

Petindvajsetletna Ostermanova, ki je v v soboto na 500 metrov osvojila 11. mesto, je v finalu A priveslala s časom 41,115 sekunde, kar je bilo 2,334 sekunde počasnejše od zmagovalke.

"V polfinalu sem zletela iz startnega bloka, ampak nisem mogla te hitrosti obdržati, zato sta me tudi prehiteli prvi dve dekleti. Zdaj je bila taktika podobna, vendar mi start ni ravno uspel. Lisa je še vedno razred zase, vse ostale punce pa smo bile nekje v dveh metrih, zato mislim, da je velik uspeh, da te tako malo loči od drugega do devetega mesta. To je dobra popotnica za naprej in sem zelo zadovoljna," je po finalnem nastopu povedala Anja Osterman.

Anja Osterman je končala na devetem mestu. Foto: zajem zaslona

Ker je bila to zadnja mednarodna tekma v sezoni, se je ozrla tudi na nastope v letu 2018: "Bilo je zahtevnejše kot lani, nekateri treningi so bili precej zahtevnejši glede na to, da sem letos tekmovala v K1, je bilo treba kar nekaj stvari popraviti. Mislim, da sem jih kar dobro dodelala, ampak imam še vedno kar nekaj prostora, da to popravim. Eno enajsto mesto in deveto v finalu sta super popotnici, glede na prejšnja leta, brez lanskega K2, seveda, tako da je to super popotnica za naprej in se že veselim naslednje sezone."

Carringtonova je bila sicer za razred boljša od svojih tekmic, saj je s časom 38,821 sekunde drugouvrščeno Jorgensenevo prehitela za celih 1,727 sekunde.

Danes bo nastopil tudi drugi član slovenske ekipe v Montemor-o-Velhu, Jošt Zakrajšek, ki bo tekmoval na 5000 metrov. Start je predviden za ob 17.50 po slovenskem času.