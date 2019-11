V Mehiki pri sestopu s pečine umrl eden najboljših plezalcev prostega sloga

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Mehiki se je pri sestopu s pečine El Portero Chico smrtno ponesrečil eden najboljših plezalcev prostega sloga Brad Gobright. 31-letni Američan je padel 300 metrov v globino in takoj umrl. Njegov soplezalec 26-letni Aidan Jacobson ni padel tako globoko in je preživel s poškodbami.

Gobright je bil znan po prostem plezanju, pri čemer ni uporabljal nobene varovalne opreme, a pri usodnem spuščanju s pečine sta z Jacobsonom uporabljala vrv. Vsak je bil privezan na enem koncu 80-metrske vrvi, pri čemer sta njuni telesi delovali kot protiuteži, poroča BBC.

"Začela sva se spuščati. Bil se malo nad njim. Jaz sem bil na levi strani, on na desni. Nato sem nenadoma slišal pok in začela sva padati," je za portal Outside pojasnil Jacobson.

Jacobsonov padec je ublažilo grmovje in je pristal na skalni polici, Gobright pa je padel v smrt.

Na smrt Gobrighta, ki je bil nekaj časa lastnik hitrostnega rekorda v smeri Nose na gori El Capitan v parku Yosemite, so se odzvali mnogi znani plezalci. "Plezalni svet je izgubil pravo luč. Počivaj v miru," je zapisal plezalec prostega sloga Alex Honnold.