V Las Vegasu videli najhitrejši nokavt v zgodovini UFC #video

Ameriška borca se nista borila za naslov prvaka, zadnjega ogrevalnega dvoboja pred vrhuncema večera, spopadov brazilske zvezdnice Amande Nunes z Američanko Holly Holm in prvaka lahke težke kategorije Jona Jonesa z brazilskim izzivalcem Thiagom Santosom pa je bilo tako ali tako hitro konec.

😱 Jorge Masvidal with the fastest knockout in UFC history against Ben Askren last night! Destroyed! #UFC239 pic.twitter.com/vTuOqbbXKI

Nekdanji olimpijski Askren se je takoj po zvoncu, ki je naznanil začetek dvoboja, pognal v tekmečeve noge, da bi ga spravil na tla, na v svoje, rokoborsko področje, a je Masvidal skoraj istočasno skočil ter nasprotnika s kolenom zadel v glavo in ga nokavtiral.

Udarec je bil brutalen, po dvoboju je predsednik UFC Dana White sporočil, da je bil Askren na pregledu v bolnišnici, kjer so ugotovili, da jo je odnesel brez hujših poškodb.

Z nokavtom je svoj pas bantamske prvakinje ubranila tudi izjemna brazilska borka Amanda Nunes, ki je v prvi rundi po dobrih štirih minutah odpravila Holly Holm. Odločila je brca v glavo, za Nunesovo, ki iz borbe v borbo dokazuje, da gre za najboljšo borko v zgodovini UFC, je bila to 18. zmaga v karieri.

Jon Jones retains his light heavyweight championship over a game Thiago Santos in the #UFC239 main event. A split decision victory for Bones who now has the longest UFC win streak ever! pic.twitter.com/xwK4F2u8ig