V Kranju v decembru vnovič vaterpolo na najvišji ravni

Kranj bo po slabih dveh desetletjih vnovič gostil klubski vaterpolski turnir na najvišji ravni. Pri AVK Triglav so se v sezoni 2020/21 odločili za sodelovanje v evropskem pokalu, žreb pa je AVK Triglavu namenil, da bo med 4. in 6. decembrom doma gostil OSC Budimpešto, beograjsko Crveno zvezdo in Noisy iz Francije.

"Realno možnosti za prvi dve mesti nimamo. OSC Budimpešta in Crvena zvezda sodita med najboljše klube na Madžarskem in v Srbiji, tudi Francozi so se pred sezono močno okrepili in zelo dobro nastopili že v kvalifikacijah za ligo prvakov. Za nas bodo na tem turnirju pomembne predvsem izkušnje," je po žrebu za STA povedal trener Primož Troppan, nekdanji kapetan Triglava in slovenske reprezentance.

Kot pravi, je zelo vesel močne skupine, v vsakem primeru pa je bilo jasno, da bo Triglav igral s kakovostnimi tekmeci, saj v žrebu ni bilo lahkih nasprotnikov. "Osebno sem zelo vesel, da bodo fantje lahko enkrat igrali proti najboljšim v Evropi. Madžari in Srbi imajo v svojih vrstah vaterpoliste, ki so nastopali na svetovnih prvenstvih in olimpijskih igrah, zato bo to pomembna naložba za naprej."

Premikajo se v pravo smer

Vse kaže, da se stvari v Triglavu, ki je bil pred dvema desetletjema na pragu lige prvakov, v kateri je nastopalo po osem najboljših ekip, premikajo v pravo smer. Lani je klub nastopal v mednarodni regionalni ligi, letos so temu dodali vrnitev v evropske pokale.

"Naša ekipa je mlada in skušamo spet najti stik s svetovnim vrhom. Trenutno nam manjka najpomembnejše, finance, s katerimi bi lahko igralcem plačali nekakšno nadomestilo, da bi dlje vztrajali v športu. Žal je v tem trenutku tako, da večina zdrži do študija, ko pa se zaposlijo, časa za šport zmanjkuje. Tukaj pa nastaja vrzel, saj nimamo igralcev, ki bi trenirali po 20 let in znanje ter izkušnje prenašali na mlajše," še pravi Troppan. Prav stabilen klub bi bil lahko tudi temelj za vnovično vzpostavitev reprezentance, ki je že nastopala na evropskih prvenstvih, nazadnje leta 2006.

A nastop v evropskem pokalu je po mnenju Troppana nov korak v pravo smer. "Super je tudi, da imamo turnir v Kranju. Škoda je le, da zaradi razmer na tribunah ne bo gledalcev, ki bi si zanesljivo prišli ogled tekme na najvišji ravni."

Po evropskem pokalu bodo v Kranju čakali na nadaljevanje domačih tekmovanj. Že v decembru je predvideno pokalno tekmovanje, po novem letu pa domače ligaško tekmovanje. A vsaj zaenkrat termini zaradi pandemije novega koronavirusa še niso dokončno potrjeni.