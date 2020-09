Triglavani po debelem desetletju spet na evropski sceni

Vaterpolisti kranjskega Triglava se po več kot desetletju vračajo v Evropo. Za sezono 2020/21 so prijavljeni v Evropski klubski pokal, ki se bo s prvim krogom začel konec oktobra, po novembrskem drugem krogu pa sledijo tekme na izpadanje. Želja kranjskega kolektiva je, da bi med 30. oktobrom in 1. novembrom turnir gostili v domačem bazenu.

Rok za prijavo v tekmovanju se izteče sredi meseca in po tem datumu bo tudi jasno, kdo se je prijavil in kdo bodo gostitelji prvega kroga. V Triglavu si želijo, da bi se za tekmovanje še dodatno okrepili s katerim od kakovostnejših slovenskih igralcev, da bi na ta način postavili tudi temelj za reprezentanco.

Koronavirus ovira izvedbo načrtov

Zaradi koronskega virusa tudi v vaterpolu težav ne manjka. Triglavani se želijo na Evropo pripraviti tudi z nekaj močnejšimi tekmami, a vsaj zaenkrat to ostaja pod vprašajem, saj so Madžari zaprli svoje meje, potovanja na Hrvaško pa so zelo omejena in ekipi grozi karantena. "Najbližje kakovostne tekmece imamo na Hrvaškem, a v tem trenutku je težko odpotovati tja na prijateljsko tekmo," je za STA povedal Tadej Peranovič iz operativnega vodstva kluba.

Pripravljajo se tudi domači koledarji. Pokal bo predvidoma na sporedu v decembru, januarja pa naj bi se začelo državno prvenstvo, tudi s klubi iz Avstrije in z Borcem iz Banje Luke. Zaradi situacije s pandemijo koronavirusa pa tudi ta oblika tekmovanja ostaja vprašljiva. Podobno velja za Jadransko ligo, ki naj bi jo v novi sezoni nadomestil samo zaključni turnir z moštvi iz Hrvaške, Srbije, Črne gore in Slovenije.

