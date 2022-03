V Čatežu se bo v nedeljo začelo posamično EP v šahu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Terme Čatež bodo znova središče evropskega šaha, saj bo tam med 27. marcem in 6. aprilom potekalo posamično prvenstvo Evrope; odprtje bo 26. marca. Na istem prizorišču pri Brežicah je bilo med 12. do 21. novembrom lani tudi ekipno EP v šahu.

Izvedba ekipnega EP je potekale v luči pandemije novega koronavirusa, tokratno pa je znamenju ruskega vojaškega napada na Ukrajino. Obe krovni šahovski zvezi, svetovna in evropska, sta prepovedala nastope pod rusko in belorusko zastavo.

Prijavljenih je 23 ukrajinskih šahistov, ki so oproščeni plačila prijavnine, a mnogi si zaradi vojnih razmer ne morejo privoščiti ostalih stroškov udeležbe, predvsem bivanja v Sloveniji v času prvenstva. Zato bo do konca EP potekala dobrodelna akcija, s katero bodo zanje zbirali denar.

Na novembrskem ekipnem EP so naslov osvojili šahisti Ukrajine. Po devetih krogih so naslov ubranile Rusinje pred Gruzijkami. Slovenske šahistke so bile 18., Slovenci pa 32. Druga slovenska ekipa šahistov je bila 34. med 39 reprezentancami, druga Slovenk 23. med 31 ekipami.

Za 21. posamično EP je prijavljeno prek 300 tekmovalcev iz 40 držav, med njimi je 116 velemojstrov in 32 šahistk. Nagradni sklad bo 100.000 evrov, zmagovalec bo dobil petino tega zneska. Najboljša dvajseterica se bo uvrstila na svetovni pokal leta 2023.

Laura Unuk Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Prvo slovensko ime Laura Unuk

Med 32 slovenskimi predstavniki je šest šahistk na čelu z mednarodno mojstrico Lauro Unuk. Povedala je, da se bo borila ne le za visoko uvrstitev med okrog desetino prijavljenih šahistka, ampak si želi, da bi bila čim višje v absolutni konkurenci.

Prvi slovenski šahist zadnjega obdobja Matej Šebenik načrtuje preboj med prvo dvajseterico. Nastopil bo tudi 68-letni Ukrajinec Aleksander Beljavski, ki pa od leta 1996 nastopa za Slovenijo in je po ratingih še vedno najvišje uvrščeni slovenski šahist.

Izmed ostalih najboljših Slovencev bo nastopil le Šebenik. Predsednik strokovnega sveta Šahovske zveze Slovenije in selektor moške vrste Matjaž Mikac je pojasnil, da je ostalim za tako pomemben nastop ob drugih obveznostih zmanjkalo časa. Najboljši mladinec Jan Šubelj bo skušal osvojiti drugo od treh potrebnih norm za naziv velemojstra.

Konkurenca med nastopajočimi ne bo tako močna, kot je bila na ekipnem EP. Prvi nosilec je 37. igralec svetovne lestvice, Čeh David Navara. Pred njim je med drugimi na lestvici deset Rusov, 15 pa je šahistov z drugih celin.

Letošnje leto je Mednarodna šahovska zveza (Fida) razglasila za leto žensk v šahu. Podpredsednica ŠZS in organizacijskega komiteja je Darja Kapš, prva Slovenka, ki je osvojila naziv velemojstrice. Direktorica EP je Nina Rob, ki je tudi sekretarka ŠZS. Prvič v šahovski zgodovini bo v absolutni konkurenci sodila ženska sodnica, to bo slovenska velemojstrica Ana Srebrnič.

Ekipno EP je potekalo v zaprtem mehurčku, tokat bodo pravila prilagojena trenutnim veliko blažjim ukrepom. Maske bodo v dvorani še vedno obvezne, pred prvenstvom pa bodo morali vsi udeleženci opraviti testiranje, je povedala Robova.

Obe EP v manj kot pol leta sta najpomembnejša šahovska dogodka v Sloveniji po 35. olimpijadi leta 2002 na Bledu.