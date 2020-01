V 54. Super Bowlu San Francisco in Kansas

Kansas je tako kot v konferenčnem polfinalu proti Houstonu slabo začel dvoboj. Po zaostanku z 0:10 v prvi četrtini in nato 7:17 v drugi je nato ofenzivni stroj Chiefsov stekel. Do polčasa so po zaslugi podajalca Patricka Mahomesa, ki je sam dosegel tretji zadetek na tekmi, že vodili z 21:17.

Po tretji četrtini brez doseženih točk so nato Chiefs z zadetkoma Damiena Williamsa in Sammyja Watkinsa prišli do neulovljive prednosti in posledično tretjega nastopa na Super Bowlu v zgodovini, prvega po 50 letih, ko so osvojili svoj edini naslov proti Minnesoti (23:7).

Sedmi finale za San Francisco

V svojem sedmem finalu pa bodo nastopili San Francisco 49ers (5:1), ki so brez večjih težav s 37:20 premagali Green Bay Packers. Moštvo iz Kalifornije je stvari na svoje mesto postavilo v prvem polčasu, ko gostom ni pustilo dihati na obeh straneh igrišča. Neustavljiv je bil predvsem 27-letni Raheem Mostert s tremi zadetki v prvem polčasu (v drugem je dodal še enega) za zanesljivo vodstvo s 27:0.

Dobrih osem minut pred koncem se je Green Bay sicer približal na 20:34, kaj več pa za štirikratne prvake lige NFL ni bilo v igri. San Francisco se je tako lahko veselil prvega nastopa na Super Bowlu po letu 2013, ko so v finalu izgubili proti Baltimoru (31:34).

Štiriinpetdeseti Super Bowl je na sporedu v nedeljo, 2. februarja, v Miamiju z začetkom tekme ob 0.30 v noči na ponedeljek po slovenskem času.