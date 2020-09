Umrl je nekdanji šef Wade

Svetovna protidopinška agencija (Wada) žaluje za nekdanjim predsednikom Johnom Faheyjem, ki je umrl v starosti 75 let. Avstralec Fahey je bil drugi predsednik Wade, svetovni boj proti dopingu je vodil med letoma 2008 in 2013, potem ko je na tem položaju zamenjal Richarda Pounda.

"John je bil odličen predsednik in izjemna oseba. Imel je zelo močne vrednote in je vedno deloval v najboljšem interesu Wade in čistega športa," je dejal generalni direktor Wade Olivier Niggli in se poklonil Faheyjevemu delu.

Na začetku Wadine seje v ponedeljek bodo člani izvršnega odbora Wade z minuto molka počastili Faheyja.

